Sabato 28 marzo, alle 9.45, si terrà un itinerario guidato nel centro storico di Forlì. Il punto di ritrovo sarà in via Pedriali, di fronte alla Torre Numai, con partenza alle 10. L’evento prevede una passeggiata tra piazze e vicoli della zona antica della città.

Sabato 28 marzo, con ritrovo alle 9.45 e partenza alle ore 10 da via Pedriali, di fronte alla Torre Numai, si svolgerà una camminata nel cuore del centro storico cittadino. I partecipanti saranno accompagnati da Gabriele Zelli secondo il seguente itinerario: Torre Numai (con accesso ai locali), lungo il tracciato del Canale di Ravaldino, piazzetta ex Pescheria, voltone delle Graticole, vicolo San Domenico, attraversamento del parco della Residenza "Pietro Zangheri" e piazzetta Fratelli Ruffini (o dei Burattini). Interverranno Fiorella Maria Mangione, presidente del Lions Club Forlì Host, Roberto Angelini, coordinatore del Comitato di Quartiere Centro Storico, e Roberto Baldani, presidente del Foto Cine Club Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Alla scoperta del cuore storico di Forlì: itinerario guidato tra piazze e vicoli

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