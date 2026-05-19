Paderno d’Adda nella morsa del traffico | il primo cittadino corre ai ripari dopo la chiusura del ponte a Brivio
Paderno d’Adda si trova da settimane alle prese con un aumento del traffico a causa della chiusura del ponte di Brivio, che ha spinto molte auto a percorrere vie alternative. Il sindaco del paese ha annunciato misure temporanee per alleggerire la rete stradale e ridurre i disagi per i residenti. La situazione ha generato lunghe code e rallentamenti nelle ore di punta, coinvolgendo un numero consistente di veicoli provenienti dai paesi vicini.
Paderno d’Adda, 19 maggio 2026 – Il sindaco di Paderno d’Adda prova a correre ai ripari per difendere i suoi concittadini dai disastri viabilistici provocati da altri. A due settimane dalla chiusura totale del ponte di Brivio, per lavori di ristrutturazione e consolidamento che dureranno fino all’estate del 2027, con il conseguente dirottamento di migliaia di automobilisti verso il ponte di Paderno e quindi sulle strade che attraversano il centro del paese, il primo cittadino Gianpaolo Torchio ha chiesto provvedimenti per frenare l’invasione al comandante della Polizia locale Domenico Bacile. Il vecchio ponte in cemento sul fiume Adda non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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