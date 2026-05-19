Paderno d’Adda nella morsa del traffico | il primo cittadino corre ai ripari dopo la chiusura del ponte a Brivio

Paderno d’Adda si trova da settimane alle prese con un aumento del traffico a causa della chiusura del ponte di Brivio, che ha spinto molte auto a percorrere vie alternative. Il sindaco del paese ha annunciato misure temporanee per alleggerire la rete stradale e ridurre i disagi per i residenti. La situazione ha generato lunghe code e rallentamenti nelle ore di punta, coinvolgendo un numero consistente di veicoli provenienti dai paesi vicini.

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