L’Inter sta lavorando per portare in squadra Nico Paz e ha raggiunto la cifra di ottanta milioni di euro come possibile offerta. L’interesse per il calciatore argentino si fa sempre più concreto, con voci che insistono sulla trattativa tra le parti. Il nome di Paz rimane al centro di numerose indiscrezioni di mercato, mentre le trattative tra il club e gli agenti del giocatore sembrano proseguire senza sosta. La possibile operazione si avvicina a una fase decisiva.

di Bruno De Santis L’Inter non ha mollato la presa su Nico Paz: ottanta milioni avvicinano l’argentino al nerazzurro Il nome di Nico Paz continua a girare attorno all’ Inter con sempre più insistenza. Non come una trattativa già definita, almeno per ora, ma come una delle idee più forti dentro il progetto tecnico che Marotta e Chivu stanno costruendo per il futuro. Nelle ultime ore da Madrid è arrivata una notizia che potrebbe cambiare parecchi equilibri. Il Real Madrid infatti avrebbe rifiutato un’offerta da 80 milioni di euro arrivata dall’Arabia Saudita per Arda Guler. Una cifra enorme. Il fatto che il club spagnolo abbia deciso comunque di trattenere il turco racconta bene quanto credano ancora nel suo talento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ottanta milioni, così l’Inter può arrivare a Nico Paz

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