Dopo 27 anni di latitanza, due fratelli sono stati catturati in una zona tra le colline della Lunigiana e il mare dello Spezzino. Avevano un mandato di cattura internazionale per omicidio e si erano nascosti cercando di mantenere un’identità falsa. La polizia li ha trovati e arrestati, ponendo fine a un lungo periodo di fuga. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno condotto le operazioni di cattura.

La Spezia, 9 aprile 2026 - Per quasi tre decenni sono stati dei fantasmi, uomini senza passato che avevano ricostruito una vita perfetta tra le colline della Lunigiana e il mare dello Spezzino. Ma il tempo e la tecnologia hanno presentato il conto. La polizia ha messo fine alla lunghissima latitanza di due fratelli di origine albanese, destinatari di un mandato di cattura internazionale per un omicidio premeditato commesso nel lontano 1999, nel cuore di una sanguinosa faida familiare in Albania. Quello che emerge dalle indagini delle squadre mobili di Massa Carrara e La Spezia è il ritratto di un’integrazione mimetica. I due fratelli, condannati in patria a 16 anni e 6 mesi di reclusione, non vivevano ai margini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presi dopo 27 anni due fratelli latitanti: avevano un mandato di cattura internazionale per omicidio

Latitanti da 27 anni per omicidio, arrestati in AlbaniaTempo di lettura: 2 minuti Erano latitanti da 27 anni per un omicidio e un ferimento avvenuti nel Casertano nel 1999.

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