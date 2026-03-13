Morte di Bruno Contrada il risarcimento di 285mila euro dopo il caso mafia | a chi andranno

La sera del 12 marzo, all’età di 94 anni, è deceduto Bruno Contrada. La sua morte riaccende l’attenzione su una delle vicende giudiziarie più discusse in Italia, legata a un caso di mafia. Recentemente, è stato stabilito un risarcimento di 285 mila euro, destinato a una delle parti coinvolte. La questione delle somme e delle procedure resta al centro del dibattito pubblico.

La morte di Bruno Contrada, avvenuta la sera del 12 marzo all’età di 94 anni, riporta al centro dell’attenzione una delle vicende giudiziarie più discusse della storia recente italiana. Ex dirigente della polizia e numero tre del Sisde, il servizio segreto civile italiano, è stato protagonista di una carriera nelle istituzioni segnata da ruoli di primo piano nella lotta alla mafia, ma anche da un processo durato oltre vent’anni che lo ha portato prima in carcere e poi a ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione. La carriera nelle istituzioni. Bruno Contrada nasce a Napoli il 2 settembre 1931, ma costruisce gran parte della sua carriera a Palermo, dove lavora per decenni diventando uno dei funzionari più noti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

