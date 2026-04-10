Gastronomia d' eccellenza per il nuovo polo del gusto | riapre dopo 20 anni la Galleria Savoia

Venerdì 10 aprile riapre al pubblico la Galleria Savoia, situata a Marina Centro tra il Parco del Mare e Viale Vespucci, dopo vent'anni di chiusura. La struttura è stata rinnovata con il progetto “Food Court” ideato dall’architetta Stefania Tognoloni, e ospiterà nuovi ristoranti dedicati alla gastronomia di alta qualità. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per il settore culinario locale.

A Marina Centro, incastonato tra il Parco del Mare e Viale Vespucci, venerdì 10 aprile riaprono al pubblico i nuovi ristoranti della Galleria Savoia, rinnovata grazie al progetto “Food Court” firmato dall’architetta Stefania Tognoloni. Un nuovo spazio che trasforma un’area di circa 2.000 metri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Rieti rinnova Largo Alfani: 2,8 milioni per il nuovo polo del gustoIl Comune di Rieti ha dato il via, nella mattinata di martedì 7 aprile 2026, agli interventi di riqualificazione di Largo Alfani. Roma, riapre dopo oltre cinque anni lo storico bunker di Villa Ada Savoia – LE FOTORiapre dopo oltre cinque anni di chiusura lo storico bunker di Villa Ada Savoia a Roma.