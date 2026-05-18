Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 | Marte in Toro Venere in Cancro Sole in Gemelli

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre con i pianeti che si trovano in diversi segni zodiacali. Marte si trova in Toro, Venere in Cancro e il Sole in Gemelli. Questi spostamenti influenzano gli aspetti energetici e relazionali di ogni segno. La posizione dei pianeti determina cambiamenti nelle dinamiche quotidiane, nel modo di comunicare e nelle emozioni che si manifestano durante i prossimi giorni. La settimana si presenta con diverse configurazioni astrali che coinvolgono tutti i segni dello zodiaco.

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L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre oggi sulla doppia soglia di un cielo che cambia consistenza: nel pomeriggio Mercurio si congiunge a Urano nei primi gradi dei Gemelli e l'aria si elettrizza di notizie e idee, alle 22:26 Marte saluta l'Ariete dopo quaranta giorni e si trasferisce in Toro a sigillare la Luna Nuova di sabato scorso. Sette giorni che il calendario italiano accompagna bene: primi caldi pieni di maggio, ponti di giugno che cominciano a prendere forma sui telefoni, e — domenica 24 — la Pentecoste, festa delle lingue che chiude la settimana con l'immagine giusta per un cielo che parla. Firma: Artemide – Aggiornato il 18 maggio 2026 Il baricentro della settimana si sposta dalla terra all'aria nel giro di tre giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo Settimanale 18 - 24 Maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Luna Piena in Sagittario!

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