Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 | Marte in Toro Venere in Cancro Sole in Gemelli
L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre con i pianeti che si trovano in diversi segni zodiacali. Marte si trova in Toro, Venere in Cancro e il Sole in Gemelli. Questi spostamenti influenzano gli aspetti energetici e relazionali di ogni segno. La posizione dei pianeti determina cambiamenti nelle dinamiche quotidiane, nel modo di comunicare e nelle emozioni che si manifestano durante i prossimi giorni. La settimana si presenta con diverse configurazioni astrali che coinvolgono tutti i segni dello zodiaco.
L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre oggi sulla doppia soglia di un cielo che cambia consistenza: nel pomeriggio Mercurio si congiunge a Urano nei primi gradi dei Gemelli e l'aria si elettrizza di notizie e idee, alle 22:26 Marte saluta l'Ariete dopo quaranta giorni e si trasferisce in Toro a sigillare la Luna Nuova di sabato scorso. Sette giorni che il calendario italiano accompagna bene: primi caldi pieni di maggio, ponti di giugno che cominciano a prendere forma sui telefoni, e — domenica 24 — la Pentecoste, festa delle lingue che chiude la settimana con l'immagine giusta per un cielo che parla. Firma: Artemide – Aggiornato il 18 maggio 2026 Il baricentro della settimana si sposta dalla terra all'aria nel giro di tre giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oroscopo Settimanale 18 - 24 Maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Luna Piena in Sagittario!
Sullo stesso argomento
Oroscopo della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in GemelliL'oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si muove sopra tre cambi di segno: Marte arriva in Toro lunedì sera, Venere si sposta in...
Oroscopo dell'amore della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Venere entra in Cancro e Marte in Toro, il desiderio si fa sceltaL'oroscopo dell'amore della prossima settimana, dal 18 al 24 maggio 2026, ruota intorno a due ingressi che cambiano completamente il clima...
L'oroscopo della settimana dall’18 al 24 maggio 2026 si apre sotto il segno della stabilità, ma con spazio crescente per creatività e cambiamento. - Facebook facebook
Ecco qui ora l #oroscopo dei segni più fortunati della settimana dal #4maggio Al #10maggio2026 Ci sarete anche voi? #VentaglidiParole x.com
L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: le previsioni segno per segnoScopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 18 al 26 maggio 2026 per ogni segno zodiacale. Oroscopo settimana 18-24 maggio 2026: i segni più fortunati Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del ... notizie.it
Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: Cancro, Pesci e Vergine tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com