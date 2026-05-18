Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 | Marte in Toro Venere in Cancro Sole in Gemelli

L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si apre con i pianeti che si trovano in diversi segni zodiacali. Marte si trova in Toro, Venere in Cancro e il Sole in Gemelli. Questi spostamenti influenzano gli aspetti energetici e relazionali di ogni segno. La posizione dei pianeti determina cambiamenti nelle dinamiche quotidiane, nel modo di comunicare e nelle emozioni che si manifestano durante i prossimi giorni. La settimana si presenta con diverse configurazioni astrali che coinvolgono tutti i segni dello zodiaco.

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