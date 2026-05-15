La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 porta alcuni cambiamenti nel cielo astrologico. Lunedì sera Marte entra nel segno del Toro, mentre all'inizio settimana Venere passa in Cancro. Giovedì all'alba il Sole entra nei Gemelli, dando inizio alla nuova stagione. Questi spostamenti influenzeranno gli atteggiamenti e le energie di vari segni zodiacali, creando un quadro celeste ricco di movimento e transiti significativi.

L'oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si muove sopra tre cambi di segno: Marte arriva in Toro lunedì sera, Venere si sposta in Cancro a inizio settimana, e giovedì all'alba il Sole apre la stagione dei Gemelli. È la settimana in cui l'energia del mese ricolora del tutto: i primi caldi cominciano a farsi sentire davvero, i ponti di giugno iniziano a prendere forma sui calendari, e l'aria invita a guardare avanti. Firma: Artemide – Aggiornato il 15 maggio 2026 Sette giorni di assestamento, con il baricentro che si sposta dalla terra all'aria. Lunedì 18 Marte saluta l'Ariete dopo quaranta giorni e arriva in Toro, dove resterà fino a fine giugno: l'azione si fa più lenta, più paziente, più orientata al risultato che al gesto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in Gemelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo della Settimana dall’11 al 17 maggio 2026 segno per segno

Sullo stesso argomento

Oroscopo dell'amore della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Venere entra in Cancro e Marte in Toro, il desiderio si fa sceltaL'oroscopo dell'amore della prossima settimana, dal 18 al 24 maggio 2026, ruota intorno a due ingressi che cambiano completamente il clima...

Oroscopo dell'amore della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Venere entra in Cancro, l'amore torna a casaL'oroscopo dell'amore della prossima settimana, dal 18 al 24 maggio 2026, ruota intorno a un passaggio chiarissimo del cielo: Venere lascia i Gemelli...

#Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 Le previsioni astrologiche della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione x.com

Il più grande ego della mia vita (bokuego) ? oroscopo – [ Rock] [ 2026 ] reddit

Oroscopo della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in GemelliOroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 maggio 2026: tre cambi di segno (Marte, Venere, Sole) e una scossa Sole-Urano. Previsioni segno per segno. msn.com

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio con le pagelle: Vergine 'voto 10'Settimana splendida per il Cancro, con Venere che entra nel segno martedì regalando forti emozioni e batticuore in amore ... it.blastingnews.com