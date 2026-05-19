Dalla Val di Magra al Vaticano, un gruppo di corsisti ha partecipato a un’iniziativa dedicata all’inclusione digitale e alla promozione della pace. Durante l’evento, sono state svolte attività di formazione e confronto, con momenti di discussione aperta e condivisione di esperienze. La partecipazione si è svolta all’interno di un contesto istituzionale, con interventi di rappresentanti ufficiali e la presenza di pubblico. Nessun dettaglio sulle identità dei partecipanti o sui contenuti specifici delle sessioni.

Dalla Val di Magra al Vaticano, con un messaggio di inclusione digitale e pace. È l’esperienza vissuta da Nicola Orlandi, carrarese e facilitatore digitale di diversi Comuni locali, che il 12 maggio ha accompagnato a Roma trenta corsisti del progetto ‘Non è mai troppo tardi’, provenienti dai Comuni della Val di Magra e da Carrara. Il viaggio nasce dopo la benedizione apostolica ricevuta da Papa Leone XIV e s’inserisce in un percorso dedicato all’inclusione sociale e all’alfabetizzazione digitale, con l’obiettivo di rendere la tecnologia accessibile a tutti. Durante la permanenza nella Capitale il gruppo ha visitato il Dipartimento per la trasformazione digitale e partecipato all’udienza generale del Pontefice, vissuta dai partecipanti come un momento di forte emozione e crescita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orlandi insieme ai corsisti in Vaticano

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