Roma Presso il Vicariato del Vaticano consegnate le onorificenze per il progetto Tutti Insieme per l’Uganda

Lo scorso 21 febbraio, presso la Casa Bonus Pastor del Vicariato del Vaticano, sono state consegnate le onorificenze relative al progetto “Tutti Insieme per l’Uganda”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e delle autorità ecclesiastiche. Durante la cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti a coloro che hanno contribuito all’iniziativa. La consegna si è svolta in un’atmosfera di formalità e rispetto.

ROMA – Si è svolto lo scorso 21 Febbraio, nella meravigliosa e suggestiva cornice del Vicariato, nella Casa Bonus Pastor, sede extraterritoriale della Città del Vaticano, alla presenza di autorità, docenti, studenti e personalità del mondo accademico e professionale l’evento culturale organizzato dall’Associazione internazionale Starline TS. Un evento atteso che ha riunito a Roma personalità di spicco del modo istituzionale, letterario, ecclesiastico e accademico. L’Associazione Starline TS è impegnata da anni in attività di assistenza, aiuto e formazione verso le persone in stato di bisogno e opera con costanza e dedizione secondo i dettami della Santa Romana Chiesa. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Presso il Vicariato del Vaticano consegnate le onorificenze per il progetto “Tutti Insieme per l’Uganda” Articoli correlati Consegnate in Prefettura le Onorificenze al Merito della Repubblica ItalianaEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Festa della Scherma 2026: a Torino consegnate le onorificenze FISA Torino si è svolta la Festa della Scherma 2026, un appuntamento che ha riunito la grande famiglia della scherma italiana in un’occasione di festa,... Una selezione di notizie su Roma Presso il Vicariato del Vaticano... Temi più discussi: Insieme per gli studenti di Gaza; Nomina episcopale nelle Filippine; Porte aperte per poche ore: folla in coda per visitare il monastero più segreto e virale di Roma; Papa Leone XIV ordinerà otto nuovi preti per la diocesi di Roma. Amazzonia: visita vescovi in Vaticano. Mons. Coter (vicariato di Pando) al Sir: si è parlato del nuovo rito. Trovata piena disponibilità ad accompagnare il processoSi è parlato anche del cammino, ponderato e condiviso, che potrebbe portare alla creazione di un rito amazzonico, in occasione degli incontri che la presidenza della Conferenza ecclesiale ... agensir.it Il Vicariato riprende i pellegrinaggi in Terra SantaCon la ripresa dell'operatività di Ita Airways sulla rotta Roma-Tel Aviv, l'Opera Romana Pellegrinaggi - Ufficio per la Pastorale del Pellegrinaggio del Vicariato di Roma, riprende i pellegrinaggi in ... ansa.it