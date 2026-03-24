Massa Carrara, 24 marzo 2026 – Servizio di neuropsichiatria infantile, mancanza di medici di famiglia, liste d’attesa e pazienti costretti a recarsi lontano dalla residenza. Sulle tante, troppe criticità della sanità pubblica, e dopo l’esposto annunciato dall’Unione sindacale di base (Usb) e le denunce dei nostri lettori, arrivano le precisazioni da parte dell’Asl Toscana nord ovest, che assicura la “massima attenzione verso i bisogni di salute dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili, sempre nei limiti imposti dalle risorse disponibili, con l’obiettivo costante di non lasciare solo nessuno, lavorando quotidianamente per efficientare i servizi esistenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mancano i medici di base, l’Asl prova a correre ai ripari. Ma intanto il soccorso lo fanno ‘corsisti’ e anziani

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