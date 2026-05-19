Orio al Serio torna da un viaggio di lavoro e trova la macchina smontata

Venerdì notte, un uomo di Brescia ha fatto ritorno dall'estero e ha scoperto che la sua automobile parcheggiata in un’area di sosta era stata smontata. Quando si è avvicinato, ha notato che le parti del veicolo, tra cui il cofano e le portiere, erano state rimosse. La scena si trovava in un parcheggio vicino all’aeroporto, dove l’uomo aveva lasciato l’auto in custodia. La polizia è stata chiamata per verificare quanto accaduto e raccogliere eventuali prove.

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Ha aperto la macchina nel parcheggio di Orio al Serio, si è seduto sul sedile, ha inserito la chiave nel quadro e ha provato ad accendere la macchina. Solo in quel momento Andrea Montini, uomo d'affari bresciano di ritorno da un viaggio, ha alzato lo sguardo e ha visto che il cofano non c'era più. Insieme al cofano erano scomparsi nel nulla il paraurti, i fari, il radiatore e parti del motore. La sua Bmw, parcheggiata a pochi passi dall'aeroporto di Orio al Serio, era stata letteralmente smontata pezzo per pezzo. "Bergamo non mi vedrà più", il commento di Montini.,, A trarre in inganno il businessman bresciano è stato il buio pesto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Orio al Serio, torna da un viaggio di lavoro e trova la macchina smontata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assorbenti falsi: dentro cè la droga | Border Control Roma Fiumicino Sullo stesso argomento Nuova navetta Como-Orio al Serio: viaggio diretto e senza cambiA partire dal 28 aprile, i viaggiatori che devono spostarsi tra il comprensorio comasco e lo scalo di Bergamo Orio al Serio potranno contare su un... Orio al Serio: viaggio lampo in Olanda con scorpacciata di droga, arrestata barista-ovulatriceOrio al Serio, 8 maggio 2026 – Colpo al traffico internazionale di stupefacenti all’aeroporto di Orio al Serio. Dalle Marche a Orio al Serio reddit L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Voghera, supportati dal 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, ha dato vita a un’importante operazione di controllo del territorio finalizzata al contrastodegli abusi edilizi e alla scoperta di discariche lamilano.it/pavia/ x.com BERGAMO FOGGIA Dal 4 giugno torna il volo Bergamo–Foggia: collegamento strategico per il Nord della PugliaUna rotta considerata strategica per la mobilità del territorio e per i collegamenti tra il Nord Italia e l’area settentrionale della Puglia ... statoquotidiano.it