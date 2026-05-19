Orio al Serio torna da un viaggio di lavoro e trova la macchina smontata

Da tgcom24.mediaset.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì notte, un uomo di Brescia ha fatto ritorno dall'estero e ha scoperto che la sua automobile parcheggiata in un’area di sosta era stata smontata. Quando si è avvicinato, ha notato che le parti del veicolo, tra cui il cofano e le portiere, erano state rimosse. La scena si trovava in un parcheggio vicino all’aeroporto, dove l’uomo aveva lasciato l’auto in custodia. La polizia è stata chiamata per verificare quanto accaduto e raccogliere eventuali prove.

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Ha aperto la macchina nel parcheggio di Orio al Serio, si è seduto sul sedile, ha inserito la chiave nel quadro e ha provato ad accendere la macchina. Solo in quel momento Andrea Montini, uomo d'affari bresciano di ritorno da un viaggio, ha alzato lo sguardo e ha visto che il cofano non c'era più. Insieme al cofano erano scomparsi nel nulla il paraurti, i fari, il radiatore e parti del motore. La sua Bmw, parcheggiata a pochi passi dall'aeroporto di Orio al Serio, era stata letteralmente smontata pezzo per pezzo. "Bergamo non mi vedrà più", il commento di Montini.,, A trarre in inganno il businessman bresciano è stato il buio pesto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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