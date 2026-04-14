Dal 28 aprile sarà disponibile un nuovo servizio di navetta che collega direttamente il comprensorio di Como con l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Il collegamento permette ai viaggiatori di spostarsi tra le due località senza dover cambiare mezzo di trasporto, offrendo una soluzione più comoda e immediata per chi deve raggiungere lo scalo bergamasco. La nuova linea si inserisce tra le opzioni di trasporto esistenti nella zona.

A partire dal 28 aprile, i viaggiatori che devono spostarsi tra il comprensorio comasco e lo scalo di Bergamo Orio al Serio potranno contare su un collegamento diretto senza necessità di effettuare cambi. Flibco ha infatti aperto oggi le vendite per il nuovo servizio navetta che collegherà la città di Como con l’aeroporto, con partenze previste ogni giorno per dieci volte in ciascuna direzione. Il tragitto, che avrà una durata stimata di circa 1 ora e 45 minuti, prevede diverse soste strategiche lungo il percorso: si parte da Como San Giovanni, si attraversa Como Grandate e si passa per Milano Lampugnano prima di giungere a destinazione a Orio al Serio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova navetta Como-Orio al Serio: viaggio diretto e senza cambi

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