Orio al Serio | viaggio lampo in Olanda con scorpacciata di droga arrestata barista-ovulatrice

All'aeroporto di Orio al Serio, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di una donna che aveva tentato di introdurre droga nel paese. La donna, che lavora come barista, aveva fatto un breve viaggio in Olanda e al suo ritorno è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto durante i controlli di routine, che hanno portato al sequestro di una quantità significativa di droga nascosta tra gli effetti personali.

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Orio al Serio, 8 maggio 2026 – Colpo al traffico internazionale di stupefacenti all’aeroporto di Orio al Serio. I militari della locale compagnia della Guardia di finanza, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno arrestato una viaggiatrice appena atterrata. La donna nascondeva nello stomaco ben 74 ovuli contenenti cocaina ed eroina. Un itinerario sospetto. L'operazione è scattata a seguito di una segnalazione in arrivo dalla Direzione antifrode dell’Ufficio investigazioni delle Dogane. La passeggera è una quarantaquattrenne di origini nigeriane, residente a Torino e titolare di un bar, appena sbarcata da un volo proveniente dallo scalo belga di Charleroi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orio al Serio: viaggio lampo in Olanda con scorpacciata di droga, arrestata barista-ovulatrice Notizie correlate Nuova navetta Como-Orio al Serio: viaggio diretto e senza cambiA partire dal 28 aprile, i viaggiatori che devono spostarsi tra il comprensorio comasco e lo scalo di Bergamo Orio al Serio potranno contare su un... L’hostess sbarcata da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti per 42mila euro: denunciata, se li ricompraChi riesce a volare da Dubai all’Europa – dopo 10 giorni di guerra Usa-Israele-Iran che hanno coinvolto anche i Paesi del Golfo – oggi ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malpensa, Linate o Orio: qual è il miglior aeroporto di Milano per il tuo viaggio?; IAKI trasforma il viaggio in esperienza: la strategia integrata che accelera l’espansione europea di Flibco; Classy Cocktails debutta nei duty free Avolta di Milano Malpensa, Firenze e Orio al Serio; Airidea sbarca a Orio: da giugno collegamenti veloci con Genova, Perugia e Rimini. Orio al Serio: viaggio lampo in Olanda con scorpacciata di droga, arrestata barista-ovulatriceLe lastre eseguite in ospedale a Bergamo hanno rivelato la presenza di 74 involucri con eroina e cocaina: lo stupefacente, messo sul mercato, avrebbe consentito un guadagno di 250mila euro ... ilgiorno.it In aeroporto a Orio con 74 ovuli di droga nello stomaco: arrestata 44enneL’OPERAZIONE. Sequestrati cocaina ed eroina. La passeggera era arrivata da Bruxelles. ecodibergamo.it Il Comune di Orio al Serio e l’ente di Promozione Formativa Lavorando organizzano: . : . Un racconto c - facebook.com facebook