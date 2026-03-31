Organici docenti 2026-27 25.352 cessazioni dal servizio e posti di potenziamento in calo da 50.202 a 48.795 il Ministero illustra i dati ai sindacati

Il 31 marzo si è svolto un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024, durante il quale sono stati presentati i dati sugli organici del personale docente per l'anno scolastico 20262027. Sono stati comunicati 25.352 casi di cessazioni dal servizio e un calo dei posti di potenziamento, passati da 50.202 a 48.795.

Il 31 marzo si è svolto l'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024, dedicato all'informativa sul decreto ministeriale relativo agli organici del personale docente per l'anno scolastico 20262027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Cessazioni dal servizio docenti e ATA dal 1° settembre 2026: i dati previsionali dell’USR MarcheL’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato i dati previsionali relativi al personale scolastico non dirigente che dovrebbe cessare... Alessandria: Servizio Civile, 48 posti e 350mila euro per giovani e servizi comunali dal 2026.Alessandria si prepara ad accogliere quarantotto giovani volontari del Servizio Civile Universale, grazie all’approvazione e al finanziamento di... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Organici docenti Temi più discussi: Alto Adige, mobilità docenti 2026/27: domande entro il 2 aprile. Circolare e modulistica; Mobilità docenti 2026/27 in Alto Adige, scadenza delle domande il 2 aprile. Ecco tutte le indicazioni operative (Circolare); La Cisl Scuola incontra il provveditore agli studi: Garantito organico di diritto del personale di sostegno; Riforma degli istituti tecnici al via dal 2026/27: nuove indicazioni operative del Ministero per curricoli, organici e flessibilità didattica. Mobilità 2026/2027: Utilizzazione dei docenti in caso di scuola o plessi accorpati o mancato funzionamento di una istituzioneCon il nuovo anno scolastico alle porte, il tema della mobilità docenti torna centrale per molti insegnanti alle prese con cambiamenti organizzativi e ridefinizione degli organici. Le operazioni di di ... tecnicadellascuola.it Riforma dell’istruzione tecnica: corsa contro il tempo del MIM per determinare gli organici docenti per l’anno scolastico 2026/27. Per la FLC CGIL è necessario fermarsiIn mancanza del decreto ministeriale sulle classi di concorso e delle linee guida per governare la fase di transizione, la determinazione dell’organico è scaricata sui collegi docenti convocati con pr ... flcgil.it FLC CGIL PALERMO COMUNICATO STAMPA Organici di sostegno a.s. 2026/2027: chiarimenti a tutela di scuole, lavoratori, studenti e famiglie Palermo, 27 marzo 2026 – In relazione all’incontro odierno tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali sulla d - facebook.com facebook