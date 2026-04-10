Un dirigente ha commentato la situazione della squadra, definendo il tecnico come un elemento affidabile e sottolineando la necessità di quattro nuovi acquisti per rinforzare la rosa. Inoltre, ha indicato che i responsabili delle operazioni di mercato dovrebbero concentrarsi sulla costruzione di una base solida, specificando che, in caso di partenze, attenzione potrebbe essere rivolta ai difensori Bremer e Thuram.

Nessun dubbio, zero. Se la Juventus è pronta a ufficializzare il prolungamento biennale del contratto di Luciano Spalletti, fino al 2028, l’ex bianconero Massimo Mauro è certo che sia la scelta giusta. Dall’alto delle sue 150 presenze ufficiali con la Signora condite da uno scudetto e una Coppa Intercontinentale, sentenzia: “Meno male che lo rinnovano, perché proprio Spalletti è la prima certezza della Juventus. Non c’è dubbio che il suo lavoro sia servito alla società, ai giocatori e anche ai tifosi che hanno finalmente visto qualcosa di diverso”. Per esempio? “Kelly è diventato un giocatore su cui poter puntare per il futuro e non era scontato visto l’inizio dell’anno scorso: è proprio un pilastro e ha fatto fuori Gatti, che invece con Allegri era inamovibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Spalletti è una certezza, ma ora servono 4 colpi di mercato"

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