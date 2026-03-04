Vaciago a Tribuna Juve | Spalletti ha ridato anima alla Juventus ma ora servono campioni sul mercato – ESCLUSIVA VIDEO

Il giornalista Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista a Tribuna Juve in cui ha parlato della Juventus, analizzando il ruolo di Spalletti nel team e la necessità di acquistare campioni sul mercato. La sua intervista copre aspetti legati al passato, al presente e alle prospettive future della squadra. La discussione si focalizza sulle attuali esigenze della Juventus.

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di Juventus, tra passato, presente e futuro. Vediamo le sue dichiarazioni. Dal ricordo della Champions del 1996 alla corsa al quarto posto: Guido Vaciago analizza presente e futuro della Juve GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Nel nuovo appuntamento di Tribuna Juve sul canale YouTube di Juventus News 24, il giornalista Paolo Rossi ha intervistato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, per fare il punto sui principali temi legati al mondo bianconero. Dalla celebrazione dei trent’anni della Champions League vinta nel 1996 fino all’analisi dell’“anima” ritrovata dalla squadra, passando per il futuro di Spalletti, la corsa al quarto posto e le strategie di mercato estive: ecco i passaggi principali dell’intervista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago a Tribuna Juve: «Spalletti ha ridato anima alla Juventus, ma ora servono campioni sul mercato» – ESCLUSIVA VIDEO Juventus, Corriere “Spalletti ha ridato dignità alla Juve”Spalletti elogiato dal Corriere Corriere dello Sport evidenzia il buon lavoro fatto da Luciano Spalletti, sostenendo che la Juventus possa rientrre... Juventus, Vaciago “Juve senza attacco, ma con un’anima”Dopo il rocambolesco 3-3 dell’Olimpico, Paolo Vaciago su Tuttosport traccia un bilancio lucido e spietato della Juventus attuale: una squadra... Spalletti dopo Bodo Glimt-Juventus: In questo campo bisognava soffrire