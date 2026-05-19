A Ferrara è stata creata una nuova azienda specializzata nella gestione delle flotte aziendali, chiamata Visirun. Recentemente, questa società è stata acquisita dal colosso canadese Geotab, attivo nel settore della telematica e delle soluzioni per il monitoraggio dei veicoli. Con questa operazione, Ferrara si inserisce nel mercato globale offrendo servizi di gestione delle flotte attraverso tecnologie avanzate e soluzioni digitali. La società ora fa parte di un gruppo internazionale che opera su scala mondiale.

È nata a Ferrara, ma ora fa parte del mondo. Si chiamava Visirun e di recente è stata inglobata nel colosso canadese Geotab che si occupa di gestione delle flotte aziendali. La sua è una missione ambiziosa: "Rendere il mondo più sicuro, efficiente e sostenibile attraverso i dati". Alberto Di Mase, senior manager e country marketing manager Italy di Geotab, dalla sede estense di via Zucchini ci racconta obiettivi e storia di questa azienda decisamente particolare e votata al futuro. Di cosa si occupa specificamente Geotab? "Offre soluzioni di geolocalizzazione telematica per flotte di veicoli aziendali. La nostra clientela è composta da quelle società che vengono mosse da veicoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ora Ferrara organizza le flotte : "La telematica offerta al mondo"

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