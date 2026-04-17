Flotte aziendali il fisco rallenta il rinnovo Cresce l’elettrico ma telematica ancora poco diffusa

Il settore delle flotte aziendali sta affrontando alcune difficoltà legate ai tempi di rinnovo, rallentati dalle procedure fiscali. Nel frattempo, si registra un aumento nell’adozione di veicoli elettrici, anche se l’uso di sistemi telematici per la gestione delle flotte resta ancora limitato. La complessità delle normative fiscali e le sfide legate alla digitalizzazione influenzano le decisioni delle aziende in questo ambito.

(Adnkronos) – Fiscalità complessa, elettrificazione in crescita e telematica ancora sottoutilizzata. Sono questi i principali trend che emergono dalla instant survey presentata durante la dodicesima edizione del Fleet Motor Day, appuntamento dedicato ai gestori delle flotte aziendali andato in scena a Roma e all’autodromo di Vallelunga. L’indagine, realizzata su 48 fleet e mobility manager di grandi aziende per un totale di 82.873 veicoli gestiti, ha analizzato l’impatto delle norme fiscali sulle scelte delle imprese, il livello di diffusione della telematica e lo stato della transizione energetica nei parchi auto aziendali. Dallo studio emerge come la leva fiscale rappresenti oggi uno dei principali ostacoli al rinnovo delle flotte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Rinnovo Vlahovic, cresce l’ottimismo in casa Juve: proposto al Barcellona, ma il futuro adesso sembra chiaroMercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:...

Leggi anche: Cresce l’elettrico per Mercedes: il commento di Trivellato

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Le palle al piede dell’auto elettrica? Il fisco su ricarica e flotte aziendali; Noleggio auto: quota record del 34% nel primo trimestre 2026; Fleet Magazine n.221; Aramis Group accelera in Europa: nuova identità comune e più forza a brumbrum in Italia.

Flotte aziendali, il fisco rallenta il rinnovo. Cresce l’elettrico ma telematica ancora poco diffusaL’indagine, realizzata su 48 fleet e mobility manager di grandi aziende per un totale di 82.873 veicoli gestiti, ha analizzato l’impatto delle norme fiscali sulle scelte delle imprese, il livello di ... adnkronos.com

Flotte aziendali, il fisco frena il rinnovo ma cresce l’elettricoLa survey del Fleet Motor Day 2026 fotografa il mercato: elettrico in crescita, telematica frenata e fiscalità ancora decisiva. La notizia principale che ... affaritaliani.it

Scaldiamo i motori, rigorosamente Super Hybrid. Il 15 e 16 aprile saremo al Fleet Motor Day, l’evento dedicato ai professionisti delle flotte aziendali e del noleggio organizzato da @fleetmagazine_italia, con la nuova gamma OMODA & JAEC00. 15 aprile, Ro facebook