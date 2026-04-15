È ai nastri di partenza la sedicesima edizione del prestigioso torneo "Città di Ferrara", il tradizionale appuntamento del ponte di San Giorgio con la Despar 4 Torri, patrocinato da Fip e Comune, e riservato alla categoria Under 13 maschile. Dopo l’esperienza a dodici partecipanti del 2025, torneranno a essere sedici le squadre che si daranno battaglia sui campi del Pala Aeffe di via Maragno e del Palapalestre di viale Tumiati, messo a disposizione dalla Vis, che per il secondo anno consecutivo collabora alla buona riuscita della manifestazione. Ci saranno la detentrice del titolo Orange1 International Bassano, poi Umana Reyer Venezia, Bondi...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile: dal 23 al 26 aprile, organizza la 4 Torri. I migliori under 13 al ’Città di Ferrara’

Commissioni esame di maturità a.s. 2025/2026: domanda dal 26 marzo al 13 aprile. Nota MIMI dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di presidenti eo commissari esterni nelle commissioni...

Quattro giorni sul Gargano in Bici dal 23 al 26 Aprile, l’experience tra mare, foresta e paesaggi mozzafiatoGARGANO - La proposta di una meravigliosa esperienza in bici sul Gargano in Puglia dal 23 al 26 aprile, l'interessante offerta esperenziale di...