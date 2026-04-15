Dialogare con l’intelligenza artificiale | a Spoltore un incontro tra opportunità e limiti

Venerdì 17 aprile alle 18 si svolgerà a Spoltore un incontro pubblico dedicato alla comunicazione con l’intelligenza artificiale. L’appuntamento si terrà presso la Società operaia di mutuo soccorso in piazza D’Albenzio e avrà come tema principale le opportunità, le modalità di utilizzo consapevole, le prospettive e i limiti di questa tecnologia. L’evento prevede un confronto tra esperti e partecipanti interessati a capire meglio questo argomento.

Si terrà venerdì 17 aprile, alle ore 18, nella Società operaia di mutuo soccorso di Spoltore, in piazza D’Albenzio, un incontro pubblico dal titolo “Dialogare con l’intelligenza artificiale – opportunità, uso consapevole, prospettive, limiti”.L’intelligenza artificiale è ormai parte della vita.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Bisognerebbe imparare a dialogare e conversare come si faceva in passato, si passano tante ore con il telefono in mano e non si è più abituati al confronto civile - facebook.com facebook

È legittimo pretendere un governo di persone per bene, capaci di dialogare con le opposizioni, che abbiano rispetto vero per le istituzioni. E una leadership etica, inclusiva e competente, che operi nel rispetto delle regole e con una visione democratica. Non b x.com