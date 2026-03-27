Pensionati a lezione di intelligenza artificiale all' incontro della Cisl

Il 27 marzo, numerosi pensionati si sono riuniti in un incontro promosso dalla Fnp Cisl Padova-Rovigo, intitolato “Ai capito cos’è?”. L’evento si è concentrato sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di fornire informazioni e chiarimenti su questa tecnologia. La partecipazione ha coinvolto persone di diverse età, tutte interessate a conoscere meglio le innovazioni digitali e il loro impatto.

Oggi, 27 marzo, tanti lavoratori in pensione hanno partecipato all'iniziativa "Ai capito cos'è?", organizzata da Fnp Cisl Padova Rovigo e dedicata all'uso delle nuove tecnologie. Il segretario Pizzo: «Colmiamo il digital divide e trasformiamo le difficoltà in risorse» Nella mattinata di oggi, 27 marzo, numerosi pensionati hanno partecipato all’incontro “Ai capito cos’è?”, organizzato dalla Fnp (Federazione nazionale pensionati) Cisl Padova-Rovigo e dedicato al tema dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento si è svolto nella sala polivalente San Carlo Borromeo, all’Arcella. L’iniziativa si inserisce nel progetto del Comune “Punti Digitale Facile”, che ha l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi di accompagnamento e supporto nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Pensionati a lezione di intelligenza artificiale all'incontro della Cisl Articoli correlati L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scuola: professori a lezione di innovazioneGrande partecipazione all'evento organizzato dall'IIS "Evangelista Torricelli" dal titolo “Il rapporto tra intelligenza artificiale e Scienze umane”,... Valutare senza ridurre: la lezione di Manzi, il richiamo di Daniele Scarampi e la responsabilità etica della scuola nell’era dell’intelligenza artificialeIn questo passaggio delicato, torna con forza una domanda che non può essere elusa: che cosa significa davvero valutare? Lo spunto per affrontare... Tutti gli aggiornamenti su Pensionati a lezione di intelligenza... Temi più discussi: All’Ulpiani una lezione di benessere a tavola; Gruppo Athora, solo 8% non pensionati ha organizzato con cura vita post-lavoro; Rivalutare le pensioni e abbattere il digital divide, le richieste dei pensionati Uil a congresso; Con la Cna si va a scuola di benessere: all’Ulpiani la lezione che parte dal piatto. Pensionati a lezione di intelligenza artificiale all'incontro della CislOggi, 27 marzo, tanti lavoratori in pensione hanno partecipato all'iniziativa Ai capito cos'è?, organizzata da Fnp Cisl Padova Rovigo e dedicata all'uso delle nuove tecnologie. Il segretario Pizzo: ... padovaoggi.it All’Ulpiani una lezione di benessere a tavolaCna porta tra gli studenti cultura alimentare e prevenzione. Maraldo e Mariani per promuovere la salute: Investiamo sul futuro ... msn.com Pensionati con interessi bancari, postali o proventi da titoli: come compilare la Tipologia C1 del modello RED 2026 e quali documenti servono. - facebook.com facebook Accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero. Avvio della prima fase 2026. Dal 20 marzo partono le verifiche per i pensionati in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi ed Europa dell'Est rb.gy/sanw7r Inps Comunica x.com