Sardegna | 134 milioni sbloccano 2000 opere pubbliche

La Regione Sardegna ha annunciato lo sblocco di 2000 opere pubbliche grazie a una nuova manovra finanziaria. Sono stati allocati 134 milioni di euro, risorse che si aggiungono ai fondi europei e ai mutui già previsti. La misura mira a investire nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici dell’isola. La decisione coinvolge diverse amministrazioni locali e istituzioni regionali.

La Regione Sardegna ha varato una nuova manovra finanziaria destinata a sbloccare un ingente volume di opere pubbliche, con uno stanziamento aggiuntivo di 134 milioni di euro che si somma alle risorse già previste dai mutui e dai fondi europei. Questa iniezione di capitali permette di dare risposta concreta a oltre la metà delle richieste avanzate dai comuni isolani, coprendo un vasto spettro di interventi che vanno dalla viabilità urbana alla messa in sicurezza dei ponti. L'obiettivo è chiaro: recuperare somme che rischiavano di andare perse e completare oltre duemila opere entro la fine del ciclo di programmazione. L'assessore Antonio Piu ha sottolineato come questa strategia miri a superare la logica degli interventi frammentati per offrire ai territori una visione di sviluppo organica.