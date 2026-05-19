In un procedimento giudiziario tra due figure note del settore tecnologico, il tribunale ha respinto le accuse rivolte a Sam Altman, dirigente di OpenAI, in merito a un investimento di 38 milioni di dollari da parte di Elon Musk. La vicenda riguarda una disputa tra i due protagonisti della Silicon Valley, che si è conclusa con un pronunciamento a favore di Altman per motivi procedurali. Musk, coinvolto nella causa, è stato così dichiarato sconfitto nel procedimento legale.

Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. In meno di due ore di deliberazioni, una giuria della California ha respinto all’unanimità le accuse dell’uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale e di OpenAI perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. A meno di richieste di appello, il verdetto mette fine a un caso che ha stregato il mondo tech mettendo in contrapposizione due delle figure più emblematiche nell’intelligenza artificiale. E incombe sulle quotazioni multi miliardarie di SpaceX e della stessa OpenAI attese nei prossimi mesi. Per la startup di Altman la vittoria rappresenta una schiarita in vista dell’ initial public offering, sulla quale Musk pesava come un macigno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musk sconfitto in tribunale: respinte le accuse a Sam Altman di OpenAI (in cui il miliardario ha investito 38 milioni)

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