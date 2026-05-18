OpenAi Elon Musk perde contro Sam Altman Il colosso dietro ChatGPT rimane intatto

In una recente decisione giudiziaria, un tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento di 130 miliardi di dollari avanzata da Elon Musk contro OpenAI. La causa riguardava presunte controversie legate alla gestione e alla proprietà dell'azienda. La vicenda ha portato alla luce tensioni tra i principali protagonisti dell'azienda, ma la sentenza ha confermato che l'azienda rimane intatta e funzionante come prima. Nessun altro dettaglio sui motivi della decisione è stato rivelato in questa fase.

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Sam Altman vince la causa contro Elon Musk su OpenAi. Respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Chi ha sviluppato ChatGPT non è responsabile nei confronti del patron di Tesla e SpaceX per aver cambiato la start up da una no profit a una big tech. Musk contribuì alla fondazione di OpenAI nel 2015, ma lascio il cda tre anni dopo. Anche Microsoft, che aveva investito in OpenAI già nel 2019, era stata citata in giudizio, con Musk che accusava il colosso del di aver agevolato e favorito la startup nel violare quel supposto e presunto vincolo. Cosa chiedeva Musk (ma si è mosso troppo tardi). A decidere sul processo, iniziato il 28 aprile, una giuria composta da nove membri. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elon Musk Gives a Chilling Warning About Sam Altmans Control of ChatGPT Sullo stesso argomento Leggi anche: Elon Musk perde la causa contro Sam Altman per OpenAI. La giuria: «Azione legale arrivata troppo tardi» Inizia il processo di Elon Musk contro Sam AltmanIn mezzo c'è la storia di OpenAI, una richiesta di risarcimento miliardaria e il futuro delle più grandi aziende di intelligenza artificiale In un... Audio dal vivo per il processo Elon Musk contro Sam Altman/OpenAI reddit Elon Musk perde la causa contro Sam Altman per OpenAI. La giuria: Azione legale arrivata troppo tardiElon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. La giuria ha infatti respinto la causa di Musk sottolineando che l'azione legale è arrivata troppo tardi. Lo ... ilmattino.it Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Altman: respinta richiesta di risarcimento da 130 miliardiPer il patron di Tesla e SpaceX la startup sviluppatrice di ChatGpt aveva violato l’impegno a rimanere una organizzazione no profit ... repubblica.it