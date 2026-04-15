Open Fiber la fibra che spinge il Made in Italy

Un elemento chiave per il rafforzamento del settore manifatturiero italiano è rappresentato dalla diffusione della fibra ottica. Questo sistema, meno visibile rispetto ai prodotti finiti, permette alle aziende di accedere a connessioni più veloci e affidabili. La sua presenza si sta espandendo in tutto il paese, sostenendo le imprese nel processo di digitalizzazione e migliorando la loro competitività sui mercati internazionali.

C’è un motore silenzioso che oggi accompagna la crescita del Made in Italy. Non ha il fascino del prodotto finito, non si vede nelle vetrine e non compare sulle etichette, ma incide sempre di più sulla capacità delle imprese di innovare, produrre meglio e conquistare i mercati. È la fibra ottica, protagonista dell’incontro promosso da Open Fiber a Roma, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy. Il messaggio emerso dal confronto è netto: la qualità delle infrastrutture digitali è ormai parte integrante della competitività industriale italiana. Non un tema riservato agli specialisti, ma una leva concreta per far crescere aziende, filiere e territori.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Open Fiber, la fibra che spinge il Made in Italy P7.1 ESPERAS DE JABALI: LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS! Cómo Abatir al GRAN MACARENO (GUIA MAESTRA) Leggi anche: Open Fiber porta la fibra ultraveloce in 62 comuni del casertano Leggi anche: Tlc, Gola (Open Fiber): "Fibra volano di crescita e coesione"