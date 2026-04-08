Vintage Market Bari 2026 | in Fiera del Levante il più grande mercato vintage del Sud Italia

La tredicesima edizione del Vintage Market Bari si svolgerà presso la Fiera del Levante, e rappresenta l’evento più grande e riconosciuto del Sud Italia nel settore dei prodotti vintage e di seconda mano. La manifestazione ospiterà espositori provenienti da diverse regioni, offrendo una vasta gamma di oggetti e articoli d’epoca. L’evento si terrà in una struttura dedicata alla promozione di mercati specializzati e di eventi fieristici.

Pronta la tredicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato di prodotti e oggetti vintage e di seconda mano più grande e prestigiosa di tutto il Mezzogiorno. Organizzata come di consueto da Bidonville Vintage Store, la manifestazione in programma sabato 11 e domenica 12 aprile nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it Vintage Market Bari: in Fiera del Levante due giorni tra moda, oggetti d’epoca e sostenibilitàTorna uno degli eventi più attesi dagli amanti del vintage e della sostenibilità: il Vintage Market Bari 2026. 200 espositori: il più grande Vintage Market di RomaIl San Paolo District, ex deposito ATAC in via Alessandro Severo 48, accoglierà dal 14 al 15 marzo 2026 il più grande Vintage Market di Roma. Temi più discussi: Il Vintage Market al San Paolo District; Vintage Market a Verona il 28 e 29 marzo 2026; Eventi in Puglia - Aprile 2026; Serena Brancale a Bari per incontrare i fan e firmacopie del nuovo album Sacro. Bari, tutti pazzi per il Vintage: in migliaia al Vintage Market al PalaflorioBARI - In migliaia hanno partecipato al Vintage Market Bari: ieri e oggi un fiume di persone si è presentata al Palaflorio di Bari a caccia di oggetti da collezione dal gusto vintage. Qui c'è un po' ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Vintage market spopola a Bari: parola d'ordine ricicloBARI - Torna a Bari la quarta edizione del Vintage Market: l'evento nel quartiere Libertà di Bari, è allestito negli spazi del Palamartino. Si tratta di una speciale spring edition della mostra ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ci sono eventi a cui vai. E poi ci sono quelli che vivi davvero. Manca una settimana. Kess’Art torna al Vintage Market Bari con le sue experience creative pittura su vinili 33 giri creazione di collane in stile vintage decorazione di ciondoli in ceramica - facebook.com facebook