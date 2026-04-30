L’Aquila | il nuovo portale PNRR per servizi edilizia e trasparenza

Il Comune dell’Aquila ha lanciato un nuovo portale digitale il 30 aprile, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sito è dedicato ai servizi cittadini, all’edilizia e alla trasparenza amministrativa. L’obiettivo dichiarato è di migliorare l’accesso alle informazioni e semplificare le procedure per i cittadini e le imprese che operano nel territorio. Il portale è stato attivato ufficialmente alla fine di aprile.

? Cosa sapere Il Comune dell'Aquila ha attivato il nuovo portale digitale tramite fondi PNRR il 30 aprile.. L'integrazione dei sistemi digitali accelera le pratiche edilizie e i servizi per i cittadini.. Il 30 aprile 2026, alle ore 10:46, il Comune dell’Aquila ha reso operativo il nuovo portale istituzionale, segnando un salto tecnologico per l’amministrazione grazie all’utilizzo strategico dei fondi Pnrr. La trasformazione digitale dell’ente non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico, ma una svolta strutturale volta a ridefinire il legame tra la macchina amministrativa e la cittadinanza. Attraverso l’impiego delle risorse europee, l’amministrazione punta a superare i ritardi accumulati nel tempo, offrendo servizi pubblici caratterizzati da maggiore trasparenza, accessibilità ed efficienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: il nuovo portale PNRR per servizi, edilizia e trasparenza Notizie correlate Edilizia L’Aquila: nuova guida per spingere imprese e innovazioneConfartigianato L’Aquila ha formalizzato la creazione della Categoria Edilizia, affidando la presidenza a Diego Alessandri per potenziare il supporto... Controlli nell’Aquila: 4 distributori sanzionati per prezzi e trasparenzaQuattro impianti di distribuzione carburanti nella provincia dell’Aquila hanno mostrato irregolarità durante i recenti controlli congiunti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 'An-Illogical', mostra fotografica di Giulia Arcano al Nuovo Cinema Aquila; RUFA ON SCREEN 2026; Roberto Gatto porta a L’Aquila il nuovo Rugantino Reloaded; L'AQUILA: NUOVO PIANO URBANISTICO, SICUREZZA E RIGENERAZIONE, I COMPONENTI DELL'UFFICIO PUC. L’Aquila, via al nuovo piano urbanisticoL'AQUILA - Con l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Comune dell’Aquila apre una fase operativa attesa da anni, chiamata a riorganizzare in modo orga ... ekuonews.it Roberto Gatto porta a L’Aquila il nuovo Rugantino ReloadedSarà un omaggio in chiave jazz a uno dei titoli più amati della tradizione musicale a chiudere la stagione della Società dei Concerti ... laquilablog.it L’Aquila Young accende Piazza San Basilio: il 2 maggio arrivano Plasma e Opi da Amici - facebook.com facebook Famiglia nel bosco La corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei genitori: i 3 bambini (2 gemelli di 6 anni e una bimba di 8) restano nella struttura di Vasto. I giudici hanno hanno ribadito il diritto dei minori alla scolarizzazione e socializzazione. x.com