Un naufragio nel mar Libico ha causato la scomparsa di circa 80 persone, con 32 sopravvissuti che sono arrivati a Lampedusa, al molo Favarolo. L’incidente si è verificato su un barcone di circa 12 metri. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e le ricerche dei dispersi continuano in queste ore.

Un tragico naufragio nelle acque libiche ha causato la perdita di circa 80 persone, con soli 32 superstiti che hanno raggiunto il molo Favarolo a Lampedusa. L’incidente ha coinvolto un’imbarcazione di dimensioni ridotte partita da Tripoli. Il dramma si è consumato a bordo di un natante lungo tra i 12 e i 15 metri. Il mezzo si è capovolto, lasciando i passeggeri esposti all’acqua per un periodo prolungato prima dell’arrivo dei soccorsi. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dalla guardia costiera, supportata dall’intervento di due navi a vela. Nonostante l’azione coordinata, solo due salme sono state recuperate dal mare aperto. Tra coloro che hanno affrontato la traversa figuravano cittadini provenienti da Egitto, Bangladesh e Pakistan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lampedusa, tragedia a Tripoli: 80 dispersi in un barcone di 12 metri

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Tragedia in acque libiche, 80 persone disperse , barcone rovesciato a causa del maltempoL’imbarcazione pare trasportasse 120 persone, sono solo 32 i sopravvissuti, recuperati dopo ore passate in mare. Due corpi sono già stati ritrovati. quibrescia.it

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Dio continua a morire per ogni vita persa e lasciata morire nel Mediterraneo grazie a scelte politiche disumane. #Lampedusa #migranti #Pasqua x.com

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