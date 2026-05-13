Ong Nadir sbarca 44 migranti sul molo di Lampedusa

Una barca a vela, gestita dall’ong tedesca Resqship, ha attraccato al molo di Lampedusa. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, sta procedendo allo sbarco di 44 migranti che erano stati soccorsi nel canale di Sicilia. La presenza della nave è visibile nel porto dell’isola, dove si stanno svolgendo le operazioni di sbarco.

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