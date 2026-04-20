Vasto omicidio di Andrea Sciorilli | fermato il padre

A Vasto, un giovane è stato trovato senza vita nel garage del condominio dove abitava. Dopo l’accaduto, il padre della vittima è stato arrestato e interrogato per tutta la notte presso la caserma dei carabinieri. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e il ruolo dell’uomo fermato. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Il giovane è stato trovato senza vita nel garage del condominio dove abitava. L’uomo è stato interrogato per tutta la notte nella caserma dei carabinieri È stato fermato il padre di Andrea Sciorilli, ilgiovane trovato mortoieri nel garage del condominio in cui viveva a Vasto, in provincia di Chieti. Il ragazzo, di circa vent’anni, è stato rinvenuto senza vita all’interno dello stabile, in circostanze che fin da subito hanno fatto ipotizzare agli inquirenti la pista dell’omicidio. Infatti, come riportato da AdnKrnos, la madre ha trovato il corpo del 20enne con i segni di diverse coltellate. La notizia del fermo del padre è stata poi confermata dall’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli: fermato il padre Vasto, Andrea Sciorilli ucciso nel garage: fermato il padre Notizie correlate Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di... Il padre di Andrea Sciorilli fermato per l’omicidio del figlio a VastoAntonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Omicidio di Andrea Sciorilli, in stato di fermo il padre: interrogato tutta la notte. Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio.L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato n ... tg.la7.it Nella notte il padre avrebbe confessato ai carabinieri: “L’ho ucciso io, mio figlio era un violento”. E avrebbe indicato l’accetta, nascosta vicina al condominio dove Andrea Sciorilli, 21 anni, viveva con il genitore e la sorella. x.com Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio di domenica 19 aprile, a Vasto (Chieti), nel garage della palazzina dove viveva con i genitori, nel centro della cittadina. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stat - facebook.com facebook