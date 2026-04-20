omicidio a vasto fermato il padre di andrea sciorilli

Nella giornata del 20 aprile 2026, il padre di Andrea Sciorilli, un giovane di 21 anni trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto, è stato posto sotto fermo. La notizia si inserisce in un'indagine che riguarda la tragica scomparsa del ragazzo, avvenuta nel suo stesso stabile. Le autorità hanno comunicato il provvedimento di fermo, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Pescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Andrea Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato ucciso con 3 coltellate al torace. Il giovane è stato trovato morto ieri pomeriggio a Vasto all'imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l'ultimo atto di una lite cominciata in casa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lo hanno ucciso con almeno tre coltellate. È morto così Andrea Sciorilli, 21 anni, un diploma in amministrazione, finanza e marketing ed ex pugile. Ascoltato il padre che ha lanciato l’allarme #vasto #Chieti - facebook.com facebook

Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e cara x.com