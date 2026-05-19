Omicidio Isak Andic fondatore di Mango arrestato il figlio Jonathan | la polizia non crede all' incidente

Il figlio di Isak Andic, fondatore di Mango, è stato arrestato in relazione alla morte del genitore avvenuta nel dicembre 2024. La polizia ha deciso di procedere con l’arresto dopo aver sospettato che l’incidente non fosse accidentale. Le autorità hanno condotto indagini approfondite e raccolto elementi che hanno portato all’arresto del figlio, considerato coinvolto nelle circostanze della morte. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

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