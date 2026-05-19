Oltre 300 persone hanno riempito lo Spazio Mincio Festival di Montesilvano
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Ottimo riscontro e grande partecipazione all'evento del 16 maggio a Montesilvano "Spazio Mincio in Festival” nella struttura confiscata alla criminalità diventata luogo di aggregazione e incontro sociale dove far vivere creatività, formazione e partecipazione attiva.Il festival ha segnato la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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