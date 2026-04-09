Oltre 300 persone alla ’Benefit run’

Più di 300 persone hanno partecipato alla ‘Benefit run’, un evento dedicato alla solidarietà e all’inclusione. La manifestazione ha visto un’ampia partecipazione e si inserisce nel progetto ‘Basket Insieme’, che continuerà anche nel secondo anno. La giornata ha coinvolto atleti di diverse età e provenienze, unendo lo sport a fini benefici. La corsa si è svolta in un clima di entusiasmo e collaborazione.

Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Il progetto ‘Basket Insieme’ proseguirà per il secondo anno con una partecipazione numerosa. Si è svolta la 18esima edizione della ‘Benefit Run’, promossa dai bikers del gruppo Ex Pirat – Motorgroup. Un evento partecipato e sentito, che ha visto la presenza di oltre 300 persone, unite da un obiettivo comune: sostenere un progetto dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità, per aiutarli nel loro percorso. La run, partita da Argenta, si è conclusa a Stellata di Bondeno con un momento conviviale fatto di cibo e musica, in un clima di festa e condivisione. Il cuore dell’iniziativa è stata la raccolta fondi destinata al progetto ‘Basket Insieme’, giunto al suo secondo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre 300 persone alla ’Benefit run’ La 'Benefit Run' diventa maggiorenne: al via in provincia il giro motociclistico di solidarietàUn rombo di motori che diventa solidarietà: è questo lo spirito della sfilata motociclistica ‘Benefit Run’ promossa dai club motociclistici ferraresi... Attacco a Ngoshe in Nigeria. Oltre 300 persone sequestrateUn nuovo attacco armato nel nord-est della Nigeria riporta al centro dell’attenzione la crisi di sicurezza nella regione del Lago Ciad. The Reason Why I Expect a Total Collapse Soon | Mike McGlone Argomenti più discussi: Oltre 300 persone alla ’Benefit run’; Cultura del dono: promuoverla in azienda con il Gruppo Credem; Sindrome di Down: oltre 3.000 persone in Emilia-Romagna. L’IRCCS ISN punto di riferimento con 300 adulti seguiti; Dittatura Argentina: la storia di Enrico Calamai, l'italiano che salvò oltre 300 persone. Sport femminile e solidarietà: oltre 300 persone per lo StraGalàSport al femminile e solidarietà sono stati il tema della serata StraGalà, che si è svolta l’altra sera alla Serra a Civitanova. Uno degli appuntamenti di avvicinamento alla Stracivitanova, la gara ... ilrestodelcarlino.it Valori, comunità e passione: la storia dei Mastini Varese oltre lo sport. #territorio - facebook.com facebook Lunga oltre cinque metri, con abitacolo molto ampio, ricarica rapida e una ricchissima dotazione tecnologica. Arriva in Italia con ambizioni alte e un prezzo d’attacco interessante x.com