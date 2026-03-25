Attacco a Ngoshe in Nigeria Oltre 300 persone sequestrate

Un incidente armato si è verificato nel nord-est della Nigeria, coinvolgendo il villaggio di Ngoshe. Secondo le fonti, oltre 300 persone sono state sequestrate durante l’attacco. La regione del Lago Ciad continua a essere teatro di episodi di violenza e instabilità, che coinvolgono gruppi armati e provocano la fuga di numerosi residenti.

Un nuovo attacco armato nel nord-est della Nigeria riporta al centro dell’attenzione la crisi di sicurezza nella regione del Lago Ciad. Militanti islamisti hanno assaltato la cittadina di Ngoshe, nello Stato del Borno, rapendo oltre 300 persone, tra cui donne e bambini. La notizia è stata riportata da Associated Press e confermata da Bulama Sawa, funzionario dell’area di Gwoza. «Abbiamo contato centinaia di persone portate via con la forza, molte famiglie sono state spezzate», ha riferito una fonte locale. «Temiamo che possano essere usate come ostaggi o reclutate». Possibile rappresaglia dopo operazione contro Boko Haram. Secondo le autorità locali, l’attacco potrebbe essere una risposta diretta a una recente offensiva dell’esercito nigeriano, durante la quale sarebbero stati uccisi tre comandanti del gruppo jihadista Boko Haram. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Attacco a Ngoshe in Nigeria. Oltre 300 persone sequestrate Articoli correlati Roma: maxi operazione al Quarticciolo, 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrateIntensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri. Nigeria, almeno 27 persone uccise in un attacco jihadistaAlmeno 27 persone sono morte in un attacco coordinato di gruppi jihadisti contro una comunità nello Stato di Adamawa, nel nord-est della Nigeria: lo...