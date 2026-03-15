I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno svolto un’intensa operazione di controllo nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone, denunciando cinque persone e applicando sanzioni per un totale di oltre 5.000 euro. Durante l’operazione sono stati eseguiti controlli su diverse persone e attività commerciali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme vigenti. L’intervento si è concluso con numerose verifiche e sanzioni amministrative.

I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino romeno di 47 anni, residente a Segni, coinvolto in un sinistro stradale e risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge. Nei suoi confronti sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Nel corso dei pattugliamenti notturni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) di Colleferro hanno denunciato altri due conducenti — un 41enne e un 26enne, entrambi di Artena — che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di alterazione psicofisica. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Vasta operazione dei Carabinieri nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone. 5 persone denunciate e sanzioni per oltre 5mila euro

Articoli correlati

Dispiegamento di Carabinieri: nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone. 6 persone denunciate e sanzioni per oltre 2mila euro. Recuperati due mezzi rubatiCronache Cittadine COLLEFERRO ARTENA VALMONTONE – I Carabinieri della Compagnia di Colleferro intensificano la massiccia e visibile presenza sul...

Colleferro | Artena | Valmontone. Alcol e droga. Controlli a tappeto dei Carabinieri. Denunciate 4 persone e una segnalata alla PrefetturaCronache Cittadine COLLEFERRO ARTENA VALMONTONE – Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri...

Approfondimenti e contenuti su Vasta operazione dei Carabinieri nei...

Carabinieri, maxi controlli a Colleferro, Artena e Valmontone: denunce, multe e mezzi rubati recuperatiMaxi controlli dei Carabinieri a Colleferro, Artena e Valmontone: 6 denunce, sanzioni oltre 2.000 euro, patenti ritirate e due mezzi rubati recuperati. ilquotidianodellazio.it

Colleferro, pronto intervento dei carabinieri con ragazzo in difficolta'Un carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, si e' reso protagonista di un episodio. Grazie alla sua prontezza, sensibilita' e capacita' di ... notizie.tiscali.it