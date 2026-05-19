Olio idraulico disperso sul lungomare | individuato il responsabile

Questa mattina sul lungomare di Trieste è stato trovato olio idraulico disperso lungo la strada, creando potenziali pericoli per pedoni e ciclisti che frequentano l'area. Le autorità hanno avviato le indagini per individuare la fonte della perdita e il responsabile dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare l'estensione della contaminazione e avviare le operazioni di pulizia. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti legati alla dispersione dell'olio.

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