Olio idraulico disperso sul lungomare | individuato il responsabile

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sul lungomare di Trieste è stato trovato olio idraulico disperso lungo la strada, creando potenziali pericoli per pedoni e ciclisti che frequentano l'area. Le autorità hanno avviato le indagini per individuare la fonte della perdita e il responsabile dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare l'estensione della contaminazione e avviare le operazioni di pulizia. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti legati alla dispersione dell'olio.

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Olio idraulico disperso sul lungomare Trieste, questa mattina, a tutto rischio per pedoni e ciclisti. Individuato il responsabile: sul posto, la polizia locale. Gli operatori di Strade Sicure, intanto, hanno provveduto a ripristinare la sicurezza della strada. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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