Olio idraulico disperso sul lungomare | individuato il responsabile
Questa mattina sul lungomare di Trieste è stato trovato olio idraulico disperso lungo la strada, creando potenziali pericoli per pedoni e ciclisti che frequentano l'area. Le autorità hanno avviato le indagini per individuare la fonte della perdita e il responsabile dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare l'estensione della contaminazione e avviare le operazioni di pulizia. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti legati alla dispersione dell'olio.
Olio idraulico disperso sul lungomare Trieste, questa mattina, a tutto rischio per pedoni e ciclisti. Individuato il responsabile: sul posto, la polizia locale. Gli operatori di Strade Sicure, intanto, hanno provveduto a ripristinare la sicurezza della strada. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Idraulico preso con l’hashish sul lungomare
Rifiuti in via Gramsci, individuato il responsabileÈ stato individuato dopo indagini mirate il responsabile dello scarico illegale di rifiuti edili nella via Gramsci di Casina.