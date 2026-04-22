Idraulico preso con l’hashish sul lungomare

Un uomo di 46 anni è stato fermato lunedì pomeriggio dagli agenti della polizia sul lungomare, con circa 200 grammi di hashish, un bilancino e una somma di denaro contante. Si tratta del secondo arresto per spaccio avvenuto in pochi giorni nella stessa zona. La polizia ha proceduto al sequestro della sostanza e all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo arresto per spaccio sul lungomare in pochi giorni. Gli agenti della squadra mobile della polizia lunedì pomeriggio hanno fermato con quasi 200 grammi di hashish, bilancino e contanti un 46enne residente a Gradara. L’operazione segue di 48 ore il precedente arresto di un cittadino albanese, in un hotel della zona mare, con 49 dosi di cocaina, sempre da parte degli agenti della mobile. Lunedì i poliziotti hanno individuato l’uomo, un idraulico italiano nato in Francia e residente a Gradara, già segnalato per reati legati agli stupefacenti. Nel 2022 era stato anche condannato per aver allestito una piantagione abusiva. Il controllo è scattato poco dopo, in centro a Pesaro, con il supporto delle volanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Idraulico preso con l’hashish sul lungomare Notizie correlate Fuga sul lungomare a Senigallia: preso il 24enne già espulsoUn ventiquattrenne di nazionalità tunisina, privo di una dimora fissa, è stato fermato dai Carabinieri sul lungomare Mameli a Senigallia dopo essere... Preso con cocaina, crack ed hashish a soli 23 anniI Carabinieri della Stazione di Cave hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di 23 anni, già gravato da precedenti di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Idraulico preso con l’hashish sul lungomare; Cosimo, da ingegnere a muratore per passione: Mi mancava la manualità; Camerieri, idraulici e addetti alle vendite: le nuove offerte di lavoro del settore privato in Valle d'Aosta; Bergamo, riaperta via Statuto e parcheggi solo per residenti. Idraulico preso con l’hashish sul lungomareSecondo arresto per spaccio sul lungomare in pochi giorni. Gli agenti della squadra mobile della polizia lunedì pomeriggio hanno ... ilrestodelcarlino.it Il S4cr1fic1o dell'anodo di magnesio #scaldabagno #idraulico #plumber #Renzetti - facebook.com facebook