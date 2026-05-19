Ogni quanto cambiare spugne e strofinacci in cucina l'igienista | Disinfettare dopo utilizzo e usare acqua bollente

Ogni giorno in cucina si utilizzano spugne, strofinacci e panni, strumenti indispensabili per la pulizia. Tuttavia, se non vengono sostituiti regolarmente o disinfettati correttamente, possono accumulare batteri nocivi. Secondo un esperto del settore, è consigliabile disinfettare gli oggetti dopo ogni utilizzo e immergerli in acqua bollente per eliminare eventuali agenti patogeni. La frequenza di sostituzione varia a seconda dell’uso e delle condizioni, ma mantenere alta l’attenzione sull’igiene è fondamentale per prevenire rischi di contaminazione.

Spugnette, strofinacci e panni da cucina vengono usati ogni giorno, ma possono trasformarsi in un vero e proprio ricettacolo di batteri se non vengono gestiti nel modo corretto. L'igienista Maugliani dell'ISS ha spiegato a Fanpage.it ogni quanto cambiarli, come pulirli e quali errori evitare in cucina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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