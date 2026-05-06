Lenzuola asciugamani e pigiama | l'igienista Signorelli spiega ogni quanto andrebbero cambiati

Un igienista ha spiegato le tempistiche consigliate per cambiare lenzuola, asciugamani e pigiami, strumenti che vengono spesso usati quotidianamente. La frequenza del lavaggio varia a seconda dell’uso e delle preferenze, ma ci sono raccomandazioni specifiche per mantenere l’igiene e ridurre la proliferazione di batteri. Questi dettagli sono stati condivisi per aiutare le persone a gestire al meglio le proprie abitudini domestiche.

Lenzuola, asciugamani, pigiami e spugne dividono le abitudini quotidiane. Tra chi lava tutto spesso e chi rimanda, quali sono le regole corrette per l’igiene domestica? L'igienista Signorelli, ordinario dell'Università Vita-Salute del San Raffaele, chiarisce ogni quanto cambiare questi oggetti e gli errori più comuni da evitare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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