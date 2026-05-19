Il Secolo XIX riporta le parole del fidanzato di Giorgia Sommacal, deceduta insieme alla madre e ad altri quattro durante un’immersione alle Maldive. Nella lettera, l’uomo descrive come, dopo la perdita, abbia compreso l’importanza di gesti semplici come un sorriso, una chiamata o una risata spontanea, anche i silenzi condivisi. La missiva rivela i sentimenti e le riflessioni del compagno della giovane, senza ulteriori dettagli su quanto accaduto durante l’incidente.

«Ho imparato che bisogna ringraziare di più per il presente, perché è l’unica cosa che abbiamo davvero.Dovremmo avere il coraggio di amare di più, di dire quello che sentiamo, di abbracciare forte le persone a cui vogliamo bene e di goderci ogni attimo, anche quelli che sembrano banali o stupidi. Perché spesso sono proprio quei momenti a diventare i ricordi più preziosi». Il ragazzo dice che vivere davvero significa esserci «con il cuore, con l’anima, con sincerità. Significa ridere senza paura, emozionarsi, fare follie, creare ricordi, perdonare, lasciare andare ciò che pesa e tenersi stretto ciò che conta davvero». Ricorda quanto sia fragile il dono della vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: «Improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una risata senza motivo, perfino i silenzi condivisi»

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