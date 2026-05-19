Oggi è il giorno di Monza-Juve Stabia la partita per sognare la serie A | tutte le strade chiuse dal pomeriggio
Oggi si gioca la partita tra Monza e Juve Stabia, un incontro decisivo per la promozione in serie A. Le strade intorno allo stadio sono state chiuse dal pomeriggio per motivi di sicurezza e viabilità. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che puntano a ottenere un risultato favorevole per proseguire il cammino verso la massima serie. La tensione tra i tifosi è palpabile in questa giornata di grande attesa.
È la partita più importante dell’anno, quella che potrebbe far proseguire il percorso verso la A. Si tratta di Monza-Juve Stabia. L’appuntamento all’U-Power Stadium è fissato per stasera, martedì 19 maggio, con calcio d’inizio alle 20.Divieti di sosta Ma, come sempre, la viabilità cambierà già. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Monza - Juve Stabia IL PREPARTITA DALL'U-POWER STADIUM del 15-02-2026
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