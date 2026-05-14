Monza-Juve Stabia la partita per sognare la serie A | tutte le strade chiuse dal pomeriggio
La partita tra Monza e Juve Stabia si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta l’evento più importante della stagione per entrambe le squadre. Si tratta di un incontro decisivo, che potrebbe determinare la qualificazione alla serie A. Le due formazioni si affrontano in un momento cruciale e tutte le strade che portano alla promozione sono state chiuse prima dell’inizio del match. La sfida si gioca in un clima di grande attesa e tensione tra tifosi e addetti ai lavori.
È la partita più importante dell’anno, quella che potrebbe far proseguire il percorso verso la A. Si tratta di Monza-Juve Stabia. L’appuntamento all’U-Power Stadium è fissato per martedì 19 maggio, con calcio d’inizio alle 20.Divieti di sosta Ma, come sempre, la viabilità cambierà già dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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