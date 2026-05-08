Si torna in campo con Monza-Empoli | oggi pomeriggio strade chiuse in zona stadio

Oggi pomeriggio si svolge la partita tra Monza ed Empoli, in programma alle 20.30 allo U-Power Stadium. Per l'occasione, dalle prime ore del pomeriggio, sono state adottate diverse restrizioni alla circolazione nella zona dello stadio, con chiusure di strade e deviazioni. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti decisivi per la classifica.

Oggi i bagaj tornano in campo e giocano un match molto importante per ritornare in Serie A. Alle 20.30 all'U-Power Stadium si disputerà la partita Monza-Empoli, ma già dal pomeriggio la viabilità in storia subirà delle variazioni. Divieti dalle 16.30Dalle ore 16.30 fino al termine della.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Canale 88 Empolese Valdelsa. . Empoli FC. Mister Caserta in vista dell'ultima di campionato contro il Monza. #calcio #empolifc #monza facebook

“Con Empoli partita molto importante e vogliamo farla benissimo, poi sappiamo che non dipende più da noi, ma c’è ancora un’ultima curva”. Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #MonzaEmpoli youtu.be/nuqF4oT4InQsi… x.com