Maxi restauro da 8,5 milioni di euro | nasce il nuovo polo sanitario integrato

Sono stati completati i lavori di consolidamento e miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di collegamento, con un investimento di 8,5 milioni di euro. L’intervento ha portato alla realizzazione di un nuovo polo sanitario integrato, che integra le strutture esistenti con nuove aree funzionali. I lavori sono stati conclusi recentemente e riguardano anche i lavori di ristrutturazione della parte storica della villa.

Sono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di collegamento. Adesso sono in corso gli interventi per la posa della nuova impiantistica e per la realizzazione delle partizioni interne. Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Fondi PNRR e medicina di prossimità: operativo il nuovo polo socio-sanitario da 4 milioni di euro a PonsaccoPONSACCO – Il riassetto dell’assistenza sanitaria territoriale pisana compie un passaggio strategico con l’inaugurazione formale della nuova Casa di... Venaria: nuovo polo scientifico da 2,5 milioni per il restauroTra il 6 e il 10 aprile, l’agenda del Consiglio regionale del Piemonte si è concentrata su una serie di interventi tecnici e sopralluoghi...