Demolizione per l' asilo di Villanova nasce un nuovo polo scolastico da 7,5 milioni di euro

È stato approvato il progetto per la demolizione e la ricostruzione della scuola dell'infanzia di Villanova a Viterbo, con un investimento di 7,5 milioni di euro. La nuova struttura sostituirà quella esistente in via Garbini, che verrà completamente rimossa. L'intervento non si limiterà a una semplice ristrutturazione ma prevede la costruzione di un nuovo polo scolastico. La decisione è stata presa dalla giunta comunale attraverso un documento di indirizzo alla progettazione.

Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia di Villanova a Viterbo. La giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione di un'opera che non si limiterà a una semplice ristrutturazione ma prevede la rimozione dell'attuale struttura dell'infanzia di via Garbini per far.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di... Montegiorgio: Polo scolastico bloccato, costi triplicati e interrogazione regionale per oltre 20 milioni di euro.Un’interrogazione urgente è stata presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico delle Marche, Fabrizio Cesetti, per fare luce sullo...