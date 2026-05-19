Odio per l’Islam e armi rubate | chi sono i 2 giovani dell’attacco al centro di San Diego

Due giovani sono stati riconosciuti come i sospettati dell’attacco avvenuto lunedì 18 maggio nel centro islamico di San Diego. Uno ha 17 anni, l’altro 18, e sono stati coinvolti nella sparatoria che si è verificata in quella giornata. Le autorità hanno identificato i nomi dei due ragazzi, ma al momento non sono state diffuse ulteriori dettagli sul procedimento. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le ragioni e il contesto dell’episodio.

Cain Clark, 17 anni, e Caleb Vazquez, 18 anni, sono stati identificati come i sospettati della sparatoria avvenuta lunedì 18 maggio presso il Centro islamico di San Diego. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell’auto dove sono stati rinvenuti i due aggressori. Lo riporta il New York Times, sottolineando che uno dei due sospettati ha prelevato un’arma dalla casa dei genitori poco prima dell’attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto di addio. Mentre su una delle armi usate c’era la scritta “hate speech”. Secondo il Washington Post il bilancio della strage è salito a 5 morti. Chi sono i due ragazzi del centro islamico a San Diego. 🔗 Leggi su Open.online

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