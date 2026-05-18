Nella moschea più grande della contea di San Diego si sono verificati degli spari, provocando almeno due vittime e diversi feriti. La polizia ha risposto rapidamente, intervenendo sul luogo dell’attacco e mantenendo la zona sotto controllo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che si è verificato nel corso di un momento di preghiera. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle dinamiche dell’incidente o sui sospetti coinvolti. La comunità locale si trova ora a fare i conti con quanto accaduto.

Spari al centro islamico di Clairemont, a San Diego, negli Stati Uniti: il bilancio è di almeno cinque morti e diversi feriti. La polizia ha confermato di aver “neutralizzato la minaccia” dopo l’intervento di agenti e squadre SWAT. Evacuati i bambini della scuola Al Rashid ospitata nella moschea: sono tutti al sicuro. Le indagini sono in corso, con il supporto dell’FBI: l’ipotesi è che l’episodio sia il frutto di un crimine d’odio. Spari al centro islamico, morti e feriti L’attacco ha riguardato il più grande centro islamico della contea, situato nel quartiere residenziale di Clairemont. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità statunitensi, il bilancio provvisorio dell’attacco alla moschea di San Diego parla di almeno cinque morti e diversi feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spari alla moschea di San Diego, morti e feriti nell'attacco al centro islamico più grande della contea

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2 suspects in a shooting at a San Diego mosque are dead, a police source says

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