Obbligo di rimuovere l' urina del proprio cane domani scatta l' ordinanza Il Comune | Teniamo la città più pulita

Domani, mercoledì 20 maggio, entrerà in vigore un'ordinanza che impone ai proprietari di cani di rimuovere l'urina dei loro animali in tutte le aree pubbliche e private della città. Il Comune ha spiegato che questa misura mira a mantenere più pulite le strade e gli spazi condivisi, evitando accumuli di urina e migliorando la qualità dell'ambiente urbano. La norma rappresenta un nuovo obbligo per i cittadini che possiedono cani, con l'obiettivo di rispettare le regole di convivenza civile.

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