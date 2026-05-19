Obbligo di rimuovere l' urina del proprio cane domani scatta l' ordinanza Il Comune | Teniamo la città più pulita
Domani, mercoledì 20 maggio, entrerà in vigore un'ordinanza che impone ai proprietari di cani di rimuovere l'urina dei loro animali in tutte le aree pubbliche e private della città. Il Comune ha spiegato che questa misura mira a mantenere più pulite le strade e gli spazi condivisi, evitando accumuli di urina e migliorando la qualità dell'ambiente urbano. La norma rappresenta un nuovo obbligo per i cittadini che possiedono cani, con l'obiettivo di rispettare le regole di convivenza civile.
Scatterà domani, mercoledì 20 maggio, l'obbligo per i padroni dei cani di pulire l'urina dei propri animali in aree pubbliche e private di Livorno. Chiunque vorrà portare fuori il proprio amico a quattro zampe dovrà quindi munirsi di una bottiglietta o di un contenitore con sola acqua, senza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
L'ordinanza comunale: «Obbligatorio pulire la pipì dei cani in città, multe fino a 500 euro»
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NO, l'Europa NON ha obbligato le batterie removibili sugli smartphone. Facciamo chiarezza su questa bufala. reddit
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